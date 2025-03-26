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Лагрейд: Я готов быть капитаном команды
Почетная миссия
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Норвежский биатлонист Стурла Лагрейд заявил, что готов стать капитаном своей сборной после ухода из спорта братьев Бе. Его слова цитирует сайт IBU:
"Я хотел победить Йоханнеса, когда он был вполне здоров и готов соперничать. Я хотел показать, что заслуживаю глобус. И это очень много значит – победить Иоганнеса в прямом противостоянии. Я чувствую, что заслуживаю взять у него факел и продолжить его наследие.
Я готов быть капитаном команды. Надеюсь, что смогу передать эстафету следующему поколению так же бережно, как это сделали для меня Иоганнес и Тарьей. Я получил лучший возможный старт в Кубке мира и хотел создать такие же условия для молодых спортсменов в норвежской команде" – сказал Лагрейд.
Напомним, что ранее Пидручный
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