  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Лагрейд: Я готов быть капитаном команды
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лагрейд: Я готов быть капитаном команды

Биатлон

Почетная миссия

Лагрейд: Я готов быть капитаном команды

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист Стурла Лагрейд заявил, что готов стать капитаном своей сборной после ухода из спорта братьев Бе. Его слова цитирует сайт IBU:

"Я хотел победить Йоханнеса, когда он был вполне здоров и готов соперничать. Я хотел показать, что заслуживаю глобус. И это очень много значит – победить Иоганнеса в прямом противостоянии. Я чувствую, что заслуживаю взять у него факел и продолжить его наследие.

Я готов быть капитаном команды. Надеюсь, что смогу передать эстафету следующему поколению так же бережно, как это сделали для меня Иоганнес и Тарьей. Я получил лучший возможный старт в Кубке мира и хотел создать такие же условия для молодых спортсменов в норвежской команде" – сказал Лагрейд.

Напомним, что ранее Пидручный показал, как проводит время после завершения сезона 2024/2025.

По теме
yellow-arrow
Пидручный показал, как проводит время после завершения сезона 2024/2025. Фото
yellow-arrow
Дмитренко – о сезоне 2024/2025: Всегда хочется большего, но в основном я довольна
yellow-arrow
Вита Семеренко выступит в одиночной смешанной эстафете чемпионата Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости