Лагрейд: Я готов быть капитаном команды

Норвежский биатлонист Стурла Лагрейд заявил, что готов стать капитаном своей сборной после ухода из спорта братьев Бе. Его слова цитирует сайт IBU:

"Я хотел победить Йоханнеса, когда он был вполне здоров и готов соперничать. Я хотел показать, что заслуживаю глобус. И это очень много значит – победить Иоганнеса в прямом противостоянии. Я чувствую, что заслуживаю взять у него факел и продолжить его наследие.

Я готов быть капитаном команды. Надеюсь, что смогу передать эстафету следующему поколению так же бережно, как это сделали для меня Иоганнес и Тарьей. Я получил лучший возможный старт в Кубке мира и хотел создать такие же условия для молодых спортсменов в норвежской команде" – сказал Лагрейд.