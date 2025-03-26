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Вита Семеренко взяла бронзу в первых соревнованиях после дисквалификации
Биатлонистка показала хороший результат
Украинская биатлонистка Вита Семеренко приняла участие в соревнованиях после завершения годичной дисквалификации.
Биатлонистка выступила в составе второй команды Сумской области на чемпионате Украины с Богданом Борковским и завоевали бронзу.
Стоит отметить, что Семеренко вернулась к соревнованиям после годового отстранения за нарушение антидопинговых правил (пропустила 3 допинг-теста в течение календарного года).
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Дисквалификация завершилась 20 марта.
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