Вита Семеренко взяла бронзу в первых соревнованиях после дисквалификации

Украинская биатлонистка Вита Семеренко приняла участие в соревнованиях после завершения годичной дисквалификации.

Биатлонистка выступила в составе второй команды Сумской области на чемпионате Украины с Богданом Борковским и завоевали бронзу.

Стоит отметить, что Семеренко вернулась к соревнованиям после годового отстранения за нарушение антидопинговых правил (пропустила 3 допинг-теста в течение календарного года).

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Дисквалификация завершилась 20 марта.