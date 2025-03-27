Александра Меркушина завоевала золото в суперспринте на чемпионате Украины

27 марта 2025 года в Буковеле в рамках чемпионата Украины по биатлону состоялся женский суперспринт, где победу одержала Александра Меркушина.

Биатлонистка финишировала со временем 30:16.5 минут, опередив свою сестру Анастасию Меркушину на 50.6 секунды. Третье место заняла Ирина Шевченко из Киева, отстав от лидера на 58.3 секунды.

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Напомним, что ранее Вита Семеренко завоевала медаль в составе команды Сумской области в одиночной смешанной эстафете, ставшей первым стартом чемпионата 26 марта. Ее бронза вместе с Богданом Борковским стала ярким моментом возвращения олимпийской чемпионки на соревновательную арену.