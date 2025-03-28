  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Анастасия Меркушина: Сестра прет напролом, а я выбираю осторожность
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анастасия Меркушина: Сестра прет напролом, а я выбираю осторожность

Биатлон

Иногда напролом – более действенно

Анастасия Меркушина: Сестра прет напролом, а я выбираю осторожность

Biathlon.com.ua / Dmytro Yevenko

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала свое выступление (серебро) в суперспринте чемпионата Украины. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Конечно, хотелось попасть на личный подиум на чемпионате Украины. Люблю бегать чемпионаты Украины, стараюсь не пропускать. Для меня всегда радость – побеждать дома, на своей земле.

У нас с Александрой разные тактики: она прет напролом, а я выбираю осторожность. Мне лучше спокойненько, но доехать, а она выбирает рискнуть, но доехать быстрее.

Следует сфокусироваться на себе, чтобы попасть в олимпийскую команду. Моя проблема – я очень командный человек и часто выбирала не себя, а команду. А надо почаще выбирать себя, сфокусироваться на себе, своих ощущениях. Уметь сказать нет: когда горло болит – не выходить на тренировку. И уметь сказать нужно. Надеюсь, что это мне поможет" – сказала Анастасия.

Кирилл Марсак не сумел отобраться в произвольную программу чемпионата мира по фигурному катанию

По теме
yellow-arrow
Александра Меркушина завоевала золото в суперспринте на чемпионате Украины
yellow-arrow
Вита Семеренко взяла бронзу в первых соревнованиях после дисквалификации
yellow-arrow
Йоханнес Бё: Очень благодарен и горжусь тем, что весь мир пришёл поддержать нас и попрощаться
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости