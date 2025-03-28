Анастасия Меркушина: Сестра прет напролом, а я выбираю осторожность

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала свое выступление (серебро) в суперспринте чемпионата Украины. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Конечно, хотелось попасть на личный подиум на чемпионате Украины. Люблю бегать чемпионаты Украины, стараюсь не пропускать. Для меня всегда радость – побеждать дома, на своей земле.

У нас с Александрой разные тактики: она прет напролом, а я выбираю осторожность. Мне лучше спокойненько, но доехать, а она выбирает рискнуть, но доехать быстрее.

Следует сфокусироваться на себе, чтобы попасть в олимпийскую команду. Моя проблема – я очень командный человек и часто выбирала не себя, а команду. А надо почаще выбирать себя, сфокусироваться на себе, своих ощущениях. Уметь сказать нет: когда горло болит – не выходить на тренировку. И уметь сказать нужно. Надеюсь, что это мне поможет" – сказала Анастасия.