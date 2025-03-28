Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анастасия Меркушина: Сестра прет напролом, а я выбираю осторожность
Иногда напролом – более действенно
Biathlon.com.ua / Dmytro Yevenko
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала свое выступление (серебро) в суперспринте чемпионата Украины. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:
"Конечно, хотелось попасть на личный подиум на чемпионате Украины. Люблю бегать чемпионаты Украины, стараюсь не пропускать. Для меня всегда радость – побеждать дома, на своей земле.
У нас с Александрой разные тактики: она прет напролом, а я выбираю осторожность. Мне лучше спокойненько, но доехать, а она выбирает рискнуть, но доехать быстрее.
Следует сфокусироваться на себе, чтобы попасть в олимпийскую команду. Моя проблема – я очень командный человек и часто выбирала не себя, а команду. А надо почаще выбирать себя, сфокусироваться на себе, своих ощущениях. Уметь сказать нет: когда горло болит – не выходить на тренировку. И уметь сказать нужно. Надеюсь, что это мне поможет" – сказала Анастасия.
Популярное сейчас
- Вацко – о Ракицком в Черноморце: Не факт, что такого плана игрок это безумное усиление
- Победа Барселоны, дебют украинца за немецкий клуб и возвращение Букайо Сака. Главные новости за 27 марта
- Вацко: Может еще Шевченко перед отцом Степанова на колени стать должен? Таких футболистиков очень много в украинском футболе
- Лу Жанмонно: Падение на последнем повороте разрушило всю подготовку
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы