Борковский: Будем работать и делать все возможное, чтобы попасть в главную команду

Украинский биатлонист Богдан Борковский после победы в суперспринте внутреннего чемпионата подвел краткие итоги сезона. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Лучший сезон в карьере? Да, думаю, что все-таки лучший. Каждый год лучше предыдущего, как показывает практика. Думаю и верю в то, что следующий год будет еще лучше. Хочется быть среди элиты, представлять Украину на высших соревнованиях, показывать, на что мы способны. В это нелегкое время стараемся показывать лучшие результаты ради нашей страны. Все же у нас война, нелегкая ситуация для Украины, и хорошо, что развивается биатлон, есть возможность тренироваться и соревноваться.

Общался ли с Надеждой Беловой по поводу задач для попадания в олимпийскую команду? Немного спрашивал по поводу команды на подготовку на следующий год – она сказала, что нужно работать. Я воспринял эти слова как можно ближе для себя и с пониманием. Мне очень нравятся слова, которые она умеет подбирать, они почему-то мотивируют и хочется тогда показывать, на что я способен и какие-то результаты и получаются.

Что нужно сделать для попадания в главную команду? Думаю, что уже ничего не решается, потому что основная команда после соревнований все истощены. Сложно будет сравнивать их с теми спортсменами, которые готовились к чемпионату Украины. Надо просто готовиться. Если я попаду в команду – буду благодарен, если нет – будем работать и делать все возможное, чтобы попасть в главную команду" – сказал Богдан.