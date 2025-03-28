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Меркушина-младшая: Медленными шагами, но до Хрустального глобуса хочу дойти
Амбициозная цель
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская биатлонистка Александра Меркушина прокомментировала победу в суперспринте внутреннего чемпионата и поделилась планами на будущее. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:
"Это моя любимая гонка. Уловила вайб этой гонки, поняла, как ее бежать. Всегда с удовольствием выхожу на старт. На чемпионате Украины выбрала суперспринт бежать. Довольна нынешней гонкой, классная практика.
На последнем круге убегала, потому что думала: мне нужно еще запас иметь на тот случай, если я упаду на последнем спуске, чтобы успеть встать и поехать дальше.
Есть ли мандраж перед олимпийским сезоном? Нет. Первая Олимпиада не так ответственна, как последняя в карьере. Буду немного спокойнее, чем Настя в этом сезоне. Выбираю тактику ориентира на будущее.
Пообщалась со многими спортсменами в своем возрасте и поняла, что современный спорт идет к тому, что нужно работать на перспективу и в более сознательном возрасте показывать лучшие результаты. Хочу тоже выбрать стратегию, чтобы медленными шагами, но до Хрустального глобуса дойти" – сказала Александра.
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