Меркушина-младшая: Медленными шагами, но до Хрустального глобуса хочу дойти

Украинская биатлонистка Александра Меркушина прокомментировала победу в суперспринте внутреннего чемпионата и поделилась планами на будущее. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Это моя любимая гонка. Уловила вайб этой гонки, поняла, как ее бежать. Всегда с удовольствием выхожу на старт. На чемпионате Украины выбрала суперспринт бежать. Довольна нынешней гонкой, классная практика.

На последнем круге убегала, потому что думала: мне нужно еще запас иметь на тот случай, если я упаду на последнем спуске, чтобы успеть встать и поехать дальше.

Есть ли мандраж перед олимпийским сезоном? Нет. Первая Олимпиада не так ответственна, как последняя в карьере. Буду немного спокойнее, чем Настя в этом сезоне. Выбираю тактику ориентира на будущее.

Пообщалась со многими спортсменами в своем возрасте и поняла, что современный спорт идет к тому, что нужно работать на перспективу и в более сознательном возрасте показывать лучшие результаты. Хочу тоже выбрать стратегию, чтобы медленными шагами, но до Хрустального глобуса дойти" – сказала Александра.