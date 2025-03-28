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Стало известно, с каким наставником будет работать Пидручный в следующем сезоне

Биатлон

Стабильность – залог чего?

Стало известно, с каким наставником будет работать Пидручный в следующем сезоне

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продолжит сотрудничество со словенским наставником Юраем Санитрой. Об этом сообщила главный тренер национальной команды Надежда Белова. Ее слова цитирует Чемпион:

"Скажу так, что на команду эта ситуация никак не влияет, в принципе, все окей. Да, во время летнего сезона, в подготовительном процессе, мы почти нигде не сталкивались. Разве что в Рамзау немножко были вместе. А так у них был свой план. А зимой мы, естественно, начиная с этапов, все вместе.

Отношения внутри команды, у Димы с ребятами, отличные, прекрасно они общаются.

Следующий сезон, насколько я знаю, он будет работать с Санитрой. Вроде бы все остается по-прежнему. На сегодняшний день никакой другой информации у меня нет. Насколько я понимаю, все будет по-прежнему" – сказала наставник команды.

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Дмитрий Пидручный
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