Стало известно, с каким наставником будет работать Пидручный в следующем сезоне

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продолжит сотрудничество со словенским наставником Юраем Санитрой. Об этом сообщила главный тренер национальной команды Надежда Белова. Ее слова цитирует Чемпион:

"Скажу так, что на команду эта ситуация никак не влияет, в принципе, все окей. Да, во время летнего сезона, в подготовительном процессе, мы почти нигде не сталкивались. Разве что в Рамзау немножко были вместе. А так у них был свой план. А зимой мы, естественно, начиная с этапов, все вместе.

Отношения внутри команды, у Димы с ребятами, отличные, прекрасно они общаются.

Следующий сезон, насколько я знаю, он будет работать с Санитрой. Вроде бы все остается по-прежнему. На сегодняшний день никакой другой информации у меня нет. Насколько я понимаю, все будет по-прежнему" – сказала наставник команды.