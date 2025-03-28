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Стало известно, с каким наставником будет работать Пидручный в следующем сезоне
Стабильность – залог чего?
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продолжит сотрудничество со словенским наставником Юраем Санитрой. Об этом сообщила главный тренер национальной команды Надежда Белова. Ее слова цитирует Чемпион:
"Скажу так, что на команду эта ситуация никак не влияет, в принципе, все окей. Да, во время летнего сезона, в подготовительном процессе, мы почти нигде не сталкивались. Разве что в Рамзау немножко были вместе. А так у них был свой план. А зимой мы, естественно, начиная с этапов, все вместе.
Отношения внутри команды, у Димы с ребятами, отличные, прекрасно они общаются.
Следующий сезон, насколько я знаю, он будет работать с Санитрой. Вроде бы все остается по-прежнему. На сегодняшний день никакой другой информации у меня нет. Насколько я понимаю, все будет по-прежнему" – сказала наставник команды.
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