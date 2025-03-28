Анастасия Меркушина – чемпионка Украины в гонке с массовым стартом

Сегодня, 28 марта, в Буковеле в рамках чемпионата Украины по биатлону-2025 состоялась гонка их массовым стартом у женщин.

Победу в забеге одержала Анастасия Меркушина, серебро у Оксаны Коваленко, а ТОП-3 замкнула Лилия Стеблина.

Чемпионат Украины. Масс-старт. Женщины

1. Анастасия Меркушина

2. Оксана Коваленко +24.0

3. Лилия Стеблина +46.8

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