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Антон Дудченко – чемпион Украины в масс старте

Биатлон

Великолепная гонка

Антон Дудченко – чемпион Украины в масс старте

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28 марта, в Буковеле в рамках чемпионата Украины по биатлону-2025 состоялась гонка их массовым стартом у мужчин.

Победу в забеге одержал Антон Дудченко, серебро у Виталия Мандзина, а ТОП-3 замкнул Александр Пономаренко.

1. Антон Дудченко

2. Виталий Мандзин +12.7

3. Александр Пономаренко +20.9

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