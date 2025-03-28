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Антон Дудченко – чемпион Украины в масс старте
Великолепная гонка
Фото: Getty Images
Сегодня, 28 марта, в Буковеле в рамках чемпионата Украины по биатлону-2025 состоялась гонка их массовым стартом у мужчин.
Победу в забеге одержал Антон Дудченко, серебро у Виталия Мандзина, а ТОП-3 замкнул Александр Пономаренко.
1. Антон Дудченко
2. Виталий Мандзин +12.7
3. Александр Пономаренко +20.9
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