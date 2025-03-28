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Мандзин: Считаю сезон успешным и для себя, и для сборной Украины

Биатлон
Обновлено

Виталий Мандзин - о первом сезоне в основе сборной Украины по биатлону

Мандзин: Считаю сезон успешным и для себя, и для сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биталонист Виталий Мандзин подвел итоги первого полноценного года в основе сборной Украины на Кубке мира-2024/25.

"Когда получаешь определенные награды, то, учитывая происходящие в Украине события, чувствую гордость за то, что украинец. В такое время показывать, что Украина жива и сильна, важно для нас всех. Считаю, что мы всей командой и мужской, и женской смогли это показать.

Самый яркий момент сезона - четвертое место в индивидуальной гонке на первом же этапе в Контиолахти. На самом деле весь сезон незабываем. Буду помнить его на протяжении всей карьеры. Первый мой полноценный сезон, но я считаю его достаточно удачным как для себя, так и для всей команды Украины.

После двух пробных лет на Кубке мира я смог закрепиться и почувствовать этот уровень. Возможно, не до конца, и из-за некоторых аспектов это не получается, но я понимаю, в каком направлении нужно двигаться", - сказал Мандзин.

По итогам сезона Мандзин стал вторым в молодежном зачете Кубка мира и помог получить Украине первую медаль соревнований за три года - "бронзу" эстафеты в Новом Месте. А уже в первой гонке сезона остановился в шаге от медали - занял четвертое место в короткой "индивидуалке" в Контиолахти.

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биатлон Виталий Мандзин
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