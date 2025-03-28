Пидручный: В общем, можно четверку за сезон поставить

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный оценил сотрудничество с Юраем Санитрой в сборной Украины.

"Думаю, что 19-е место в общем зачете говорит само за себя, что это было оправдано. Думаю, что это один из лучших сезонов: три попадания в цветочную церемонию тоже много значит, ни в один предыдущий сезон столько не было. Были хорошие результаты, но были провальные, прежде всего из-за стрельбы. И хотя я сильно улучшил в этом году процент попаданий, но как раз эти провальные гонки были все связаны со стрельбой.

Чемпионат мира получился не таким, как я ожидал по результатам. На это были свои причины: где-то, наверное, прогадали с подготовкой. Но это были такие нюансы, что не так, чтобы кардинально повлияли. А вот эта травма перед спринтом, когда я упал на тренировке - полностью сбил ритм, организм начал работать иначе. Травма мешала работать на трассе, да и восстановление было другим после гонок: рука болит и не дает того, чего ты ожидаешь.

В общем, можно четверку за сезон поставить. Больше всего радует то, что мы делали эксперимент по подготовке, и были большие сомнения, смогу ли я все это переварить, всю эту работу, которую проделали. Думаю, что она себя оправдала, и мы продолжим работать в дальнейшем в том же духе и пытаться исправить ошибки, которые были в этом сезоне", - сказал Пидручный.

Дмитрий Пидручный - лучший украинский биатлонист по итогам сезона Кубка мира 2024/25. В общем зачете 33-летний спортсмен финишировал на 19-м месте - самая высокая позиция среди всех представителей Украины.