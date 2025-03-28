  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Николай Зоц: Мы не ждали легкого сезона
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Николай Зоц: Мы не ждали легкого сезона

Биатлон

Тренер подводит итоги

Николай Зоц: Мы не ждали легкого сезона

Суспільне Спорт

Новина українською

Тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц команды Николай Зоц подвел итоги сезона 2024/25 и поделился планами на будущий.

  • Меньше 30 секунд на пост, меньше 15 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football

"Непростой сезон был. Но мы и не ждали, что будет просто. Есть как позитив, так и негатив, но это все рабочие моменты.

Читайте такжеАлександр Усик намекнул на возможный бой по правилам ММА

Основное при формировании команды на Олимпийские игры - эти два сезона разобраться по девушкам, кто что может и хочет, чтобы двигаться дальше. В женском биатлоне у нас не такой большой выбор кандидаток, но из тех девушек, что у нас есть, можем сделать определенную системность. Можно сказать, что есть первые ростки омоложения: Елена Городная, Саша Меркушина. Это спортсменки, которые будут занимать основные места в команде, а значит женский биатлон будет двигаться дальше".

По теме
yellow-arrow
Ингрид Тандреволд перенесет ещё одну операцию
yellow-arrow
Пидручный: В общем, можно четверку за сезон поставить
yellow-arrow
Мандзин: Считаю сезон успешным и для себя, и для сборной Украины
Николай Зоц Женская сборная Украины по биатлону
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости