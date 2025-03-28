Николай Зоц: Мы не ждали легкого сезона

Тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц команды Николай Зоц подвел итоги сезона 2024/25 и поделился планами на будущий.

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"Непростой сезон был. Но мы и не ждали, что будет просто. Есть как позитив, так и негатив, но это все рабочие моменты.

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Основное при формировании команды на Олимпийские игры - эти два сезона разобраться по девушкам, кто что может и хочет, чтобы двигаться дальше. В женском биатлоне у нас не такой большой выбор кандидаток, но из тех девушек, что у нас есть, можем сделать определенную системность. Можно сказать, что есть первые ростки омоложения: Елена Городная, Саша Меркушина. Это спортсменки, которые будут занимать основные места в команде, а значит женский биатлон будет двигаться дальше".