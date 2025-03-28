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Ингрид Тандреволд перенесет ещё одну операцию

Биатлон

Норвежская спортсменка вынуждена была пропустить национальный чемпионат

Ингрид Тандреволд перенесет ещё одну операцию

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратной чемпионке мира по биатлону Ингрид Тандреволд предстоит перенести операцию по удалению миндалин на этой неделе. Норвежская спортсменка вынуждена была пропустить национальный чемпионат. Об этом пишет Ski-Nordique.

"Я бы хотела побороться за титул, но сейчас я лучше приведу своё здоровье в порядок перед началом очень важного олимпийского года и буду смотреть в будущее со спокойствием", — сказала Тандреволд в интервью Ski-Nordique.

Ранее спортсменка перенесла операцию на сердце, а в конце сезона-2024/2025 намекнула на возможное завершение карьеры.

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