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Ингрид Тандреволд перенесет ещё одну операцию
Норвежская спортсменка вынуждена была пропустить национальный чемпионат
Четырёхкратной чемпионке мира по биатлону Ингрид Тандреволд предстоит перенести операцию по удалению миндалин на этой неделе. Норвежская спортсменка вынуждена была пропустить национальный чемпионат. Об этом пишет Ski-Nordique.
"Я бы хотела побороться за титул, но сейчас я лучше приведу своё здоровье в порядок перед началом очень важного олимпийского года и буду смотреть в будущее со спокойствием", — сказала Тандреволд в интервью Ski-Nordique.
Ранее спортсменка перенесла операцию на сердце, а в конце сезона-2024/2025 намекнула на возможное завершение карьеры.
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