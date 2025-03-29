Главный тренер сборной Украины рассказала о проблемах с лыжами

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова рассказала о проблемах с лыжами наших спортсменов во время сезона 2024/2025. Ее слова цитирует Чемпион:

– Вы уже несколько раз упомянули о субъективных и объективных причинах неудач наших спортсменов. Можете назвать их конкретно?

– Главные претензии – к готовности лыж. К примеру, лыжи Salomon довольно часто плохо работали на дистанции. К сожалению, есть такой фактор. Например, на их работу влияла холодная температура, разные особенности снега. А, например, те же лыжи Fischer стабильно хороши в любых погодных условиях и на любой территории. Не важно, это Поклюка или Антерсельва, Словения или Италия. Сама фирма Salomon, лыжи далеко не всегда работают так, как нам хотелось бы, к сожалению.

Да, иногда бывало, что и наши сервис-бригады не угадывали со смазкой, бывали разные ситуации. Но и сами лыжи Salomon тоже показали себя далеко не лучшим образом.

Возвращаясь к Виталию Мандзину, если брать его здоровье, то, в принципе, он до последнего был в хорошем состоянии и мог бороться за хорошие места. Я имею в виду входить в ТОП-20, если не 15 или 10 лучших. Но, к сожалению, в этом плане подвело качество лыж...