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Главный тренер сборной Украины рассказала о проблемах с лыжами
Что-то нужно решать
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова рассказала о проблемах с лыжами наших спортсменов во время сезона 2024/2025. Ее слова цитирует Чемпион:
– Вы уже несколько раз упомянули о субъективных и объективных причинах неудач наших спортсменов. Можете назвать их конкретно?
– Главные претензии – к готовности лыж. К примеру, лыжи Salomon довольно часто плохо работали на дистанции. К сожалению, есть такой фактор. Например, на их работу влияла холодная температура, разные особенности снега. А, например, те же лыжи Fischer стабильно хороши в любых погодных условиях и на любой территории. Не важно, это Поклюка или Антерсельва, Словения или Италия. Сама фирма Salomon, лыжи далеко не всегда работают так, как нам хотелось бы, к сожалению.
Да, иногда бывало, что и наши сервис-бригады не угадывали со смазкой, бывали разные ситуации. Но и сами лыжи Salomon тоже показали себя далеко не лучшим образом.
Возвращаясь к Виталию Мандзину, если брать его здоровье, то, в принципе, он до последнего был в хорошем состоянии и мог бороться за хорошие места. Я имею в виду входить в ТОП-20, если не 15 или 10 лучших. Но, к сожалению, в этом плане подвело качество лыж...
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