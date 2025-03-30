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Парни из Тернопольской области – чемпионы Украины в эстафетной гонке
Почти без конкуренции
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 30 марта, в Буковеле в рамках чемпионата Украины по биатлону состоялась эстафетная гонка у мужчин.
Победу в забеге праздновали представители Тернопольской области в составе Тараса Лесюка, Антона Дудченко, Виталия Мандзина и Дмитрия Пидручного.
Серебро у представителей Сумщины Сергея Супруна, Богдана Борковского, Владислава Чихаря и Романа Боровика. Бронзу взяли биатлонисты из Харьковской области Степан Кинаш, Ярослав Гаркуша, Александр Пономаренко и Иван Загоруйко.
ЧУ-2025 по биатлону. Эстафета. Мужчины
1. Тернопольская область
2. Сумская область (+2.22,3)
3. Харьковская область (+4.25,3)
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