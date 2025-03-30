Парни из Тернопольской области – чемпионы Украины в эстафетной гонке

Сегодня, 30 марта, в Буковеле в рамках чемпионата Украины по биатлону состоялась эстафетная гонка у мужчин.

Победу в забеге праздновали представители Тернопольской области в составе Тараса Лесюка, Антона Дудченко, Виталия Мандзина и Дмитрия Пидручного.

Серебро у представителей Сумщины Сергея Супруна, Богдана Борковского, Владислава Чихаря и Романа Боровика. Бронзу взяли биатлонисты из Харьковской области Степан Кинаш, Ярослав Гаркуша, Александр Пономаренко и Иван Загоруйко.

ЧУ-2025 по биатлону. Эстафета. Мужчины

1. Тернопольская область

2. Сумская область (+2.22,3)

3. Харьковская область (+4.25,3)