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Парни из Тернопольской области – чемпионы Украины в эстафетной гонке

Биатлон
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Почти без конкуренции

Парни из Тернопольской области – чемпионы Украины в эстафетной гонке

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 марта, в Буковеле в рамках чемпионата Украины по биатлону состоялась эстафетная гонка у мужчин.

Победу в забеге праздновали представители Тернопольской области в составе Тараса Лесюка, Антона Дудченко, Виталия Мандзина и Дмитрия Пидручного.

Серебро у представителей Сумщины Сергея Супруна, Богдана Борковского, Владислава Чихаря и Романа Боровика. Бронзу взяли биатлонисты из Харьковской области Степан Кинаш, Ярослав Гаркуша, Александр Пономаренко и Иван Загоруйко.

ЧУ-2025 по биатлону. Эстафета. Мужчины

1. Тернопольская область

2. Сумская область (+2.22,3)

3. Харьковская область (+4.25,3)

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