Девушки из Киева – чемпионки Украины в эстафетной гонке

Сегодня, 30 марта, в Буковеле в рамках чемпионата Украины по биатлону состоялась эстафетная гонка у девушек.

Победу в забеге праздновали представительницы города Киева в составе Ирины Шевченко, Виктории Хвостенко, Лилии Стеблины и Валерии Шейгас.

Серебро у представительниц Черниговщины Марины Голобородько, Дарьи Чалык, Варвары Калиты и Кристины Дмитренко. Бронзу взяли биатлонистки из Львовской области Виктория Ясенич, Кристина Руда, Эстер Шило и Елена Городная.

ЧУ-2025 по биатлону. Эстафета. Девушки

1. Киев

2. Черниговская область (+2.20,7)

3. Львовская область (+7.44,9)