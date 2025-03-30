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Девушки из Киева – чемпионки Украины в эстафетной гонке
Великолепная гонка
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 30 марта, в Буковеле в рамках чемпионата Украины по биатлону состоялась эстафетная гонка у девушек.
Победу в забеге праздновали представительницы города Киева в составе Ирины Шевченко, Виктории Хвостенко, Лилии Стеблины и Валерии Шейгас.
Серебро у представительниц Черниговщины Марины Голобородько, Дарьи Чалык, Варвары Калиты и Кристины Дмитренко. Бронзу взяли биатлонистки из Львовской области Виктория Ясенич, Кристина Руда, Эстер Шило и Елена Городная.
ЧУ-2025 по биатлону. Эстафета. Девушки
1. Киев
2. Черниговская область (+2.20,7)
3. Львовская область (+7.44,9)
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