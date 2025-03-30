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Пидручный: Победно завершил соревновательный сезон 2024/2025. Фото

Биатлон

Хороший результат

Пидручный: Победно завершил соревновательный сезон 2024/2025. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен показал снимки из эстафетной гонки на чемпионате Украины-2025. Соответствующий пост Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

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