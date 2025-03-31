Пидручный – о развитии биатлона Украина: Сейчас появляется стратегия и делаются шаги, чтобы строить фундамент

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, доволен ли изменениями в высших звеньях профильной Федерации. Его слова цитирует Sport-Express:

– В ноябре 2022-го в Украине появился новый президент национальной федерации, когда вместо Владимира Брынзака к рулю ФБУ пришел Иван Крулько. Изменился ли вектор развития украинского биатлона?

– Да, конечно. И очень сильно. Он совсем другой. Изменения заключаются в том, что, наконец, появилась какая-то стратегия развития. При предыдущем руководстве упор делался только на первую команду. По моему субъективному мнению, это и привело к кризису в отечественном биатлоне.

Теперь предпринимаются определенные шаги, чтобы развивать детско-юношеский спорт. В предыдущие же десятилетия мы помним, кем закрывались места в первой команде, откуда и из каких стран. Украинцы, которые тогда попадали в сборную, появлялись благодаря достояниям предыдущих времен, а для развития новой молодежи делалось очень мало.

Сейчас появляется стратегия и предпринимаются шаги, чтобы строить фундамент.