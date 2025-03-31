  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Белова: У нас очень достойная молодежь, но на больших стартах еще нужна психология и выдержка
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Белова: У нас очень достойная молодежь, но на больших стартах еще нужна психология и выдержка

Биатлон

Работать и прогрессировать

Белова: У нас очень достойная молодежь, но на больших стартах еще нужна психология и выдержка

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова рассказала о перспективах развития молодых украинских спортсменов. Ее слова цитирует Чемпион:

– Мы поговорили о лидерах команды, участниках эстафеты. Кого-нибудь из второго эшелона можете отметить не из этой четверки?

– У нас очень достойная молодежь: тот же Богдан Борковский, тот же Сергей Супрун. Ребята хорошие, но работы с ними много, это я тоже понимаю. Этот сезон мы отработали, немного в условиях эксперимента, как я уже сказала. Где-то мне приходилось идти на эксперимент в каких-нибудь тренировках. Где-то ребята показали свой характер, свое желание быть лучше – отношением к тренировкам, чисто природными качествами. Скажем так, есть материал, если назвать это грубо, из которого можно сделать очень-очень хороших спортсменов. Это касается Борковского и Супруна.

А вот Степан Кинаш, к сожалению, в этом сезоне болел, ему сделали операцию и он выпал из обоймы. Вместе с тем, это тоже спортсмен, который может хорошо стрелять, он вынослив, не зависит от неудач при стрельбе, психологически правильно реагирует на разные моменты. Жаль, что он не создал конкуренцию лидерам в этом сезоне.

– Кто-то из молодежи готов "выстрелить" в олимпийском сезоне или еще рано об этом говорить?

– Ну, наверное, еще рано. Может, близко Богдан Борковский, но еще сыроват, конечно. Возможно, даже физически его можно подготовить на какие-нибудь старты, но выдержать психологически он вряд ли сможет. На больших стартах еще нужна психология и выдержка у спортсменов, – рассказала Белова.

По теме
yellow-arrow
Пидручный – о развитии биатлона Украина: Сейчас появляется стратегия и делаются шаги, чтобы строить фундамент
yellow-arrow
Пидручный: Победно завершил соревновательный сезон 2024/2025. Фото
yellow-arrow
Девушки из Киева – чемпионки Украины в эстафетной гонке
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости