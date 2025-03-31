Белова: У нас очень достойная молодежь, но на больших стартах еще нужна психология и выдержка

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова рассказала о перспективах развития молодых украинских спортсменов. Ее слова цитирует Чемпион:

– Мы поговорили о лидерах команды, участниках эстафеты. Кого-нибудь из второго эшелона можете отметить не из этой четверки?

– У нас очень достойная молодежь: тот же Богдан Борковский, тот же Сергей Супрун. Ребята хорошие, но работы с ними много, это я тоже понимаю. Этот сезон мы отработали, немного в условиях эксперимента, как я уже сказала. Где-то мне приходилось идти на эксперимент в каких-нибудь тренировках. Где-то ребята показали свой характер, свое желание быть лучше – отношением к тренировкам, чисто природными качествами. Скажем так, есть материал, если назвать это грубо, из которого можно сделать очень-очень хороших спортсменов. Это касается Борковского и Супруна.

А вот Степан Кинаш, к сожалению, в этом сезоне болел, ему сделали операцию и он выпал из обоймы. Вместе с тем, это тоже спортсмен, который может хорошо стрелять, он вынослив, не зависит от неудач при стрельбе, психологически правильно реагирует на разные моменты. Жаль, что он не создал конкуренцию лидерам в этом сезоне.

– Кто-то из молодежи готов "выстрелить" в олимпийском сезоне или еще рано об этом говорить?

– Ну, наверное, еще рано. Может, близко Богдан Борковский, но еще сыроват, конечно. Возможно, даже физически его можно подготовить на какие-нибудь старты, но выдержать психологически он вряд ли сможет. На больших стартах еще нужна психология и выдержка у спортсменов, – рассказала Белова.