Крулько рассказал, планирует ли менять тренерские штабы национальных сборных

Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько рассказал, будет ли поддерживать предложение о смене тренерского штаба мужской и женской национальных команд. Его слова цитирует Kamp-Sport:

"В олимпийский сезон головокружительных перемен делать не собираемся. Я считаю, что возвращение Надежды Беловой старшим тренером в мужскую команду является положительным фактором. И хочу ее поблагодарить за то, что она вернулась. По сути, сначала у нас начали улучшаться результаты.

Впрочем, здесь были заложены основы Юра Санитры, которого нам удалось сохранить в команде – он индивидуально тренирует Дмитрия Пидручного. Их тандем достаточно эффективно и успешно работает. В женской сборной продолжит работу Николай Зоц.

Верю, что перспективы получать медали среди женщин у нас есть, нужно время для того, чтобы молодые спортсменки приобрели нужный опыт. На олимпийский сезон моим предложением, как президента Федерации, будет оставить тренерские штабы в таком же составе" – сказал Крулько.