Пидручный рассказал, кто может стать одним из лидеров команды

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, кто из молодых спортсменов может стать одним из лидеров команды. Его слова цитирует Sport-express.ua:

– Кроме вас, свои результаты улучшили и другие украинцы – Виталий Мандзин и Антон Дудченко. А есть ли в сине-желтой команде еще кто-то, чей прорыв нам стоит ожидать в ближайшее время?

– Думаю не секрет, что у Богдана Борковского есть шанс стать одним из лидеров команды.

Если он продолжит прогрессировать и тренеры сделают правильную программу для него – все получится, – сказал Пидручный.