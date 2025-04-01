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Пидручный рассказал, кто может стать одним из лидеров команды
Перспективный биатлонист
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, кто из молодых спортсменов может стать одним из лидеров команды. Его слова цитирует Sport-express.ua:
– Кроме вас, свои результаты улучшили и другие украинцы – Виталий Мандзин и Антон Дудченко. А есть ли в сине-желтой команде еще кто-то, чей прорыв нам стоит ожидать в ближайшее время?
– Думаю не секрет, что у Богдана Борковского есть шанс стать одним из лидеров команды.
Если он продолжит прогрессировать и тренеры сделают правильную программу для него – все получится, – сказал Пидручный.
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