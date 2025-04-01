Пидручный рассказал, по какой методике его тренирует Санитра

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал о деталях своего сотрудничества со словенским специалистом Юрием Санитрой. Его слова цитирует Sport-express.ua:

– По сухой статистике, и после того, как проходил, и по ощущениям от борьбы на трассе, этот сезон – один из лучших за мою карьеру. Конечно, обошлось без больших наград, как золото гонки преследования на чемпионате мира 2019, но год был хорошим и дал много надежд на предстоящий сезон.

Прошлогодний подготовительный период был для меня в определенной степени экспериментальным, ведь готовился индивидуально. Вместе с личным тренером мы полностью изменили систему подготовки и многое взяли от норвежцев. Это было рискованно, изменения в этом возрасте не всегда могут "зайти". Но то, что сезон был успешным, дает большие надежды на олимпийский год. Надеюсь, что прогресс будет продолжаться.

– Насколько это изменение методики было радикальным и рискованным?

– Риск был большим. Уже само решение тренироваться отдельно от команды сложно. Дело в том, что у тебя нет спарринг-партнера. Со мной ездил еще один парень, но он не мог выдерживать мою тренировку и был оппонентом на спарринге только при стрельбе. И то, это было только одно-два сборы.

Я думаю, что для меня все прошло положительно. Когда остается почти два года до Олимпиады и ты понимаешь, что не все выходит по старой программе тренировок – стоит рискнуть и попробовать что-нибудь новое.