  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. В итальянской команде рассказали о состоянии Витоцци и ее подготовке на следующий сезон
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В итальянской команде рассказали о состоянии Витоцци и ее подготовке на следующий сезон

Биатлон
Обновлено

Непростой случай

В итальянской команде рассказали о состоянии Витоцци и ее подготовке на следующий сезон

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Директор сборной Италии по биатлону Клаус Хелльригль рассказал о состоянии здоровья Лизы Витоцци, которая из-за проблем со спиной вынуждена была пропустить сезон 2024/2025.

"Ей становится лучше и мы постепенно начнем вводить определенные упражнения. На этом этапе следует действовать осторожно, шаг за шагом. Мы тщательно определим ее тренировочную программу.

Прежде всего, ей нужно полностью восстановиться. Мы будем поддерживать ее на первых этапах. А потом попытаемся понять, какой путь будет для нее лучшим. Мы сделаем все возможное, чтобы она вернулась в соревнования" – сказал директор.

Пидручный рассказал, по какой методике его тренирует Санитра

По теме
yellow-arrow
Пидручный рассказал, по какой методике его тренирует Санитра
yellow-arrow
Пидручный рассказал, кто может стать одним из лидеров команды
yellow-arrow
Крулько рассказал, планирует ли менять тренерские штабы национальных сборных
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости