В итальянской команде рассказали о состоянии Витоцци и ее подготовке на следующий сезон

Директор сборной Италии по биатлону Клаус Хелльригль рассказал о состоянии здоровья Лизы Витоцци, которая из-за проблем со спиной вынуждена была пропустить сезон 2024/2025.

"Ей становится лучше и мы постепенно начнем вводить определенные упражнения. На этом этапе следует действовать осторожно, шаг за шагом. Мы тщательно определим ее тренировочную программу.

Прежде всего, ей нужно полностью восстановиться. Мы будем поддерживать ее на первых этапах. А потом попытаемся понять, какой путь будет для нее лучшим. Мы сделаем все возможное, чтобы она вернулась в соревнования" – сказал директор.