Пидручный собрал около 1,5 млн гривен на реконструкцию школьного укрытия

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный подвел итоги сбора для реконструкции школьного укрытия в Харьковской области.

"Достигать цели на соревнованиях - всегда приятно. Но сегодня для нас всех и для меня лично это не только о спорте. Это также и о других больших победах, которые помогают сделать жизнь тех, кто в этом нуждается, немного лучше.

Вы помните, что у нас с вами была большая общая цель на сезон? Что ж, я рад отчитаться, что мы справились с ней даже лучше, чем я мог представить.

Мы смогли собрать 1 432 807,55 гривны для проекта Сергея Притулы Safe&Smart. Эта сумма будет частью большого вклада в реконструкцию школьного укрытия в Харьковской области.

За этой цифрой - ваш вклад. Ваше желание приложиться к тому, чтобы создать безопасную среду для обучения детей, чтобы они могли продолжать получать знания. Каждый донат, самый маленький и самый большой, мы конвертировали в восстановление образовательной инфраструктуры.

Вы же смогли получить уникальные подарки от топовых звезд биатлона со всего мира. Бибы и другие сувениры уже радуют своих владельцев.

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Спасибо вам. Вы невероятные. Горжусь вами и тем, что нам удалось сделать вместе.

Отдельно очень благодарен всем спортсменам, которые присоединились к сбору. Это 17 биатлонистов из 6 стран - Норвегии, Франции, Швеции, Германии, Австрии и Украины", - сказал Пидручный.

Стоит отметить, что самым ценным лотом стали лыжи с подписью братьев Бё, за них удалось выручить 299 163 грн.