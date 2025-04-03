Сборная Украины по биатлону утвердила форму на ОИ-2026

Президент ФБУ Иван Крулько сообщил, что украинская команда уже утвердила форму, в которой будет бежать гонки Олимпиады-2026 в Италии. Его слова цитирует Чемпион:

"Мы продлили контракт и уже утвердили форму и для Олимпийских игр, и для этапов Кубка мира. Это форма, которую мы разрабатывали в прошлом году. Тогда на это потратили несколько месяцев, хотели сделать очень ярко. Она такая же будет и в следующем сезоне.

В ближайшее время завершим подписание всех контрактов со спонсорами и пролонгации действующих. Если в апреле мы не запустим заказ, то в октябре не получим форму. На ее изготовление берется полгода. Сейчас именно то время, когда мы должны все согласовать, финализовать. На 95 процентов уже все завершено. Нам нужно максимум неделю, чтобы согласовать все организационные вопросы и запустить производство" – сказал Крулько.