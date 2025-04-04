  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. IBU опубликовали список номинантов на звание лучшего биатлониста сезона 2024/2025
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

IBU опубликовали список номинантов на звание лучшего биатлониста сезона 2024/2025

Биатлон
Обновлено

Жесткая конкуренция

IBU опубликовали список номинантов на звание лучшего биатлониста сезона 2024/2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

На официальном сайте IBU началось голосование, чтобы определить лучшего биатлониста сезона 2024/2025. На это звание претендуют:

- Эрик Перро (Франция) – чемпион мира-2025 в индивидуальной гонке, 3-е место общего зачета Кубка мира;

- Йоханнес Бе (Норвегия) – чемпион мира-2025 в спринте и персьюте, 2-е место общего зачета Кубка мира;

- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – чемпион Кубка мира, серебряный призер чемпионата мира-2025 в масстарте;

- Томмазо Джакомель (Италия) – серебряный призер чемпионата мира-2025 в индивидуальной гонке, 6-е место общего зачета Кубка мира;

Одна из лучших горнолыжниц мира сломала ногу после падения на чемпионате Италии

По теме
yellow-arrow
Сборная Украины по биатлону утвердила форму на ОИ-2026
yellow-arrow
Пидручный собрал около 1,5 млн гривен на реконструкцию школьного укрытия
yellow-arrow
В итальянской команде рассказали о состоянии Витоцци и ее подготовке на следующий сезон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости