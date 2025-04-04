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IBU опубликовали список номинантов на звание лучшего биатлониста сезона 2024/2025
Жесткая конкуренция
https://www.gettyimages.com/Ukraine
На официальном сайте IBU началось голосование, чтобы определить лучшего биатлониста сезона 2024/2025. На это звание претендуют:
- Эрик Перро (Франция) – чемпион мира-2025 в индивидуальной гонке, 3-е место общего зачета Кубка мира;
- Йоханнес Бе (Норвегия) – чемпион мира-2025 в спринте и персьюте, 2-е место общего зачета Кубка мира;
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – чемпион Кубка мира, серебряный призер чемпионата мира-2025 в масстарте;
- Томмазо Джакомель (Италия) – серебряный призер чемпионата мира-2025 в индивидуальной гонке, 6-е место общего зачета Кубка мира;
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