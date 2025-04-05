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Санитра прокомментировал выступление Пидручного в сезоне 2024/2025
Получилось неплохо, но есть куда расти
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Словенский специалист Юрай Санитра рассказал о выступлении своего подопечного, украинца Дмитрия Пидручного в сезоне 2024/2025. Его слова цитирует Biathlonnews:
"Если оценивать сезон, то считаю, что мы сделали качественную работу и она принесла свои результаты, - говорит Юрай Санитра. Позиция в общем зачете свидетельствует о стабильных результатах Дмитрия в течение сезона – и это не может не радовать. В функциональном плане Дмитрий даже в последних гонках чувствовал себя хорошо. К сожалению, после чемпионата мира потерял уверенность в стрельбе. На мой взгляд, сильно на его состояние повлияло падение во время чемпионата мира. После этого он не смог продемонстрировать свои лучшие выступления.
Перед чемпионатом он бежал контрольную гонку с норвежцами и занял там второе место. Дмитрий был хорошо готов к главному старту, но повлияло падение на ту руку, которую он раньше сломал. В эстафете уже бежал на морально-волевых, а в масс-старте левую руку практически не ощущал. Хочу поблагодарить его за то, что выполнил очень сложно работу в тренировочном процессе. Важно, что эти усилия не напрасны.
Не все спортсмены смогли бы выдержать подобные нагрузки. Подготовка по объему проделанной работы была похожа на топ-сборные. Как мы увидели по сезону, все было сделано правильно и Дмитрий был в хорошей функциональной форме в течение всего сезона.
Дмитрий во всех эстафетах этого сезона бежал на максимум своих возможностей и очень помогал команде. Безусловно, бронза в Нове-Место – яркое подтверждение того, что учебник хорошо был готов в течение всего сезона. В этой эстафете он по максимуму использовал свой опыт.
Безусловно, в индивидуальной подготовке, которую мы проводили, были свои минусы. Не могли полноценно восстанавливаться, ведь ездили во время подготовки без массажиста и врача. Полагаю, что необходимо решить этот вопрос, чтобы спортсмен чувствовал себя более комфортно.
Если мы хотим достичь хороших результатов на Олимпийских играх, то необходимо Дмитрию создать все лучшие условия во время подготовки" – сказал Санитра.
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