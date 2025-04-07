Симон Фуркад: Никогда бы не подумал, что мы сможем провести такой сезон

Тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад поделился своими впечатлениями от прошедшего сезона-2024/2025 и результатов, которые показали его подопечные.

"Никогда бы не подумал, что мы сможем провести такой сезон. Ранее мы добивались гораздо более скромных результатов. Начало было сложным и чемпионат мира тоже был не совсем удовлетворительным, но мы всё же финишировали первыми в Кубке наций, опередив немцев и шведов. Это показывает, что было много положительных моментов, и мы завершили сезон очень хорошо и с отличными результатами", — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

Напомним, в сезоне-2024/2025 сразу три французских биатлониста: Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе и Эмильен Жаклен вошли в первую десятку Общего зачёта Кубка мира.