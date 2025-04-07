Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Симон Фуркад: Никогда бы не подумал, что мы сможем провести такой сезон
Тренер подвел итоги сезона
Тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад поделился своими впечатлениями от прошедшего сезона-2024/2025 и результатов, которые показали его подопечные.
"Никогда бы не подумал, что мы сможем провести такой сезон. Ранее мы добивались гораздо более скромных результатов. Начало было сложным и чемпионат мира тоже был не совсем удовлетворительным, но мы всё же финишировали первыми в Кубке наций, опередив немцев и шведов. Это показывает, что было много положительных моментов, и мы завершили сезон очень хорошо и с отличными результатами", — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.
Напомним, в сезоне-2024/2025 сразу три французских биатлониста: Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе и Эмильен Жаклен вошли в первую десятку Общего зачёта Кубка мира.
Популярное сейчас
- УПЛ. Полесье – Карпаты 1:1. Ничья в пользу Кривбасса
- Это почти неизбежно. Почему Андрей Ярмоленко станет лучшим бомбардиром УПЛ
- Клуб УПЛ предложил Ингульцу доиграть домашние матчи на своем стадионе
- Санитра прокомментировал выступление Пидручного в сезоне 2024/2025
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty