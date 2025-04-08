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Пидручный рассказал, с какими трудностями столкнулся в начале карьеры

Биатлон

Типичная ситуация для нашего спорта

Пидручный рассказал, с какими трудностями столкнулся в начале карьеры

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, что ему пришлось пережить в начале своей карьеры. Его слова цитирует НВ:

– Первый выезд за границу помните?

– Да, это был 2009 год. Я ездил на юношеский олимпийский молодежный фестиваль в Польше.

– Какие впечатления остались от этой поездки?

– Очень хорошие. Это был мой первый международный старт и оставил много ярких воспоминаний.

– А вот с какими наибольшими трудностями вы сталкивались в то время?

– В начале карьеры, я думаю, что это была нехватка денег для сборов, для инвентаря. Это была, в принципе, неувязка всех. И сейчас тоже проблема остается. Сейчас немного легче, тогда проблемы были с этим. Тогда детей немного больше занималось, конкуренция была больше. Потому инвентарю всегда не хватало. Это была основная проблема.

– Вы за собственные средства все покупали?

– Нет. Где-то родители покупали, где тренеры что-то давали. Приходилось вот так совмещать.

– А когда вы начали зарабатывать на биатлоне?

– Это было в районе как раз с 2009 по 2010 год. Что-нибудь такое. Когда попал в юниорскую команду, имел какую-то маленькую зарплату.

– Помните сколько примерно?

– Нет. Не очень хорошо помню, но помню, что это было в районе 150-200 долларов. Но часто и этого не было, – сказал Пидручный.

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