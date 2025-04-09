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Вита Семеренко: Каждый день по 10 КАБов прилетают по моему дому
Ублюдки этого мира
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская биатлонистка Вита Семеренко на своей официальной странице в Instagram опубликовала кадры, как россияне буквально уничтожили ее родную деревню Краснополье Сумской области.
"Становится все очевиднее – эти изверги не остановятся сами. Им мало боли, мало разрушений, мало крови.
Они пришли, чтобы уничтожить все. Для них это просто война, цифры, отчеты… А для нас это жизнь. Это наши дома, наши дети, наши мечты.
Они радуются, когда погибают невиновные. Они празднуют смерть.
Каждый день по 10 КАБов прилетают по моему дому. Краснополье страдает. И в такие моменты хочется только одного – чтобы каждый из них почувствовал самую страшную кару. Настоящую, заслуженную" – написала Вита.
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