Вита Семеренко: Каждый день по 10 КАБов прилетают по моему дому

Украинская биатлонистка Вита Семеренко на своей официальной странице в Instagram опубликовала кадры, как россияне буквально уничтожили ее родную деревню Краснополье Сумской области.

"Становится все очевиднее – эти изверги не остановятся сами. Им мало боли, мало разрушений, мало крови.

Они пришли, чтобы уничтожить все. Для них это просто война, цифры, отчеты… А для нас это жизнь. Это наши дома, наши дети, наши мечты.

Они радуются, когда погибают невиновные. Они празднуют смерть.

Каждый день по 10 КАБов прилетают по моему дому. Краснополье страдает. И в такие моменты хочется только одного – чтобы каждый из них почувствовал самую страшную кару. Настоящую, заслуженную" – написала Вита.