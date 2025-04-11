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Дмитренко: Служу в Нацгвардии до сих пор, предоставляю информацию о своем местонахождении
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https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко рассказала, как проходит ее служба в Национальной гвардии Украины. Ее слова цитирует Sport-express.ua:
– Кристина, в начале полномасштабного вторжения Вам пришлось взять в руки оружие. Уже не спортивное, а боевое. В каких обстоятельствах это произошло?
– Перед войной я вместе с другими членами команды выступала за спортивный клуб "Динамо" Нацгвардии. В начале вторжения нам приказали ехать в ближайшую воинскую часть (по месту жительства или там, где мы находились). На тот момент мы, биатлонисты, тренировались в Сянках (Львовская область), а отправились в Тернополь. В боевых действиях не участвовали.
– Вы до сих пор находитесь в этой воинской части?
– Служу в Нацгвардии до сих пор. Приблизительно месяц после начала полномасштабного вторжения вместе с другим биатлонистом Дмитрием Пидручным мы находились в военной части Тернополя. Несли службу – охраняли объекты, дежурили на КПП.
Поэтому в начале спортивных сборов я почти неделю пропустила. С тех пор и по сей день тренируюсь в сборной. Но предоставляю информацию о своем местонахождении. Также говорю, где я буду находиться. Министерство молодежи и спорта и Федерация биатлона Украины помогают мне получить временное освобождение от военной службы.
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