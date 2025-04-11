  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Дмитренко: Служу в Нацгвардии до сих пор, предоставляю информацию о своем местонахождении
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дмитренко: Служу в Нацгвардии до сих пор, предоставляю информацию о своем местонахождении

Биатлон
Обновлено

Гордимся такими спортсменами

Дмитренко: Служу в Нацгвардии до сих пор, предоставляю информацию о своем местонахождении

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко рассказала, как проходит ее служба в Национальной гвардии Украины. Ее слова цитирует Sport-express.ua:

– Кристина, в начале полномасштабного вторжения Вам пришлось взять в руки оружие. Уже не спортивное, а боевое. В каких обстоятельствах это произошло?

– Перед войной я вместе с другими членами команды выступала за спортивный клуб "Динамо" Нацгвардии. В начале вторжения нам приказали ехать в ближайшую воинскую часть (по месту жительства или там, где мы находились). На тот момент мы, биатлонисты, тренировались в Сянках (Львовская область), а отправились в Тернополь. В боевых действиях не участвовали.

– Вы до сих пор находитесь в этой воинской части?

– Служу в Нацгвардии до сих пор. Приблизительно месяц после начала полномасштабного вторжения вместе с другим биатлонистом Дмитрием Пидручным мы находились в военной части Тернополя. Несли службу – охраняли объекты, дежурили на КПП.

Поэтому в начале спортивных сборов я почти неделю пропустила. С тех пор и по сей день тренируюсь в сборной. Но предоставляю информацию о своем местонахождении. Также говорю, где я буду находиться. Министерство молодежи и спорта и Федерация биатлона Украины помогают мне получить временное освобождение от военной службы.

По теме
yellow-arrow
Вита Семеренко: Каждый день по 10 КАБов прилетают по моему дому
yellow-arrow
Лу Жанмонно: Пройс заслуживает победы в общем зачете Кубка мира
yellow-arrow
Пидручный рассказал, с какими трудностями столкнулся в начале карьеры
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости