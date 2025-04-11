Сборная Норвегии по биатлону назвала состав на сезон-2025/2026

Сборная Норвегии по биатлону объявила состав мужской команды на сезон-2025/2026. В список команды впервые за последние годы не вошли братья Бё, которые завершили карьеру.

В основную команду вошли Стурла Холм Легрейд, Эндре Стрёмсхейм, Мартин Улдаль, Вебьёрн Сёрум, Йоханнес Дале-Шевдал и Ветле Шоста Кристиансен. В первый состав, несмотря на победу в общем зачёте Кубка IBU, не попал Исак Фрей.

"У нас очень сильная основная национальная команда у мужчин, в которой все спортсмены достигли очень высокого уровня. Есть хорошее сочетание молодых и опытных спортсменов. Это означает, что мы хорошо подготовлены к важному олимпийскому сезону. Хотим, чтобы Ветле Шоста Кристиансен продолжал быть с нами, учитывая его опыт и высокий потенциал", — приводит слова менеджера норвежской сборной Пера Арне Ботнана Fondo Italia.