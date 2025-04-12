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Дмитренко рассказала о своей цели в биатлоне
Надо много работать
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко рассказала, какую цель ставит перед собой в профессиональном спорте. Ее слова цитирует Sport-express.ua:
– Какую цель ставите в спорте? Чего хотите добиться?
– Раньше я, наверное, сказала бы о медали Олимпийских игр. Но сейчас нахожусь в таком возрасте, что смотрю более реалистично.
Теперь мне хочется запомниться болельщикам и поклонникам биатлона и чтобы мое имя знали в мире. И тоже хочу показывать еще более конкурентные результаты на международном уровне.
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