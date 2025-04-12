  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Дмитренко рассказала о своей цели в биатлоне
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дмитренко рассказала о своей цели в биатлоне

Биатлон

Надо много работать

Дмитренко рассказала о своей цели в биатлоне

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко рассказала, какую цель ставит перед собой в профессиональном спорте. Ее слова цитирует Sport-express.ua:

– Какую цель ставите в спорте? Чего хотите добиться?

– Раньше я, наверное, сказала бы о медали Олимпийских игр. Но сейчас нахожусь в таком возрасте, что смотрю более реалистично.

Теперь мне хочется запомниться болельщикам и поклонникам биатлона и чтобы мое имя знали в мире. И тоже хочу показывать еще более конкурентные результаты на международном уровне.

Дмитренко: Служу в Нацгвардии до сих пор, предоставляю информацию о своем местонахождении

По теме
yellow-arrow
Сборная Норвегии по биатлону назвала состав на сезон-2025/2026
yellow-arrow
Дмитренко: Служу в Нацгвардии до сих пор, предоставляю информацию о своем местонахождении
yellow-arrow
Вита Семеренко: Каждый день по 10 КАБов прилетают по моему дому
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости