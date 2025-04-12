Дмитренко рассказала о своей цели в биатлоне

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко рассказала, какую цель ставит перед собой в профессиональном спорте. Ее слова цитирует Sport-express.ua:

– Какую цель ставите в спорте? Чего хотите добиться?

– Раньше я, наверное, сказала бы о медали Олимпийских игр. Но сейчас нахожусь в таком возрасте, что смотрю более реалистично.

Теперь мне хочется запомниться болельщикам и поклонникам биатлона и чтобы мое имя знали в мире. И тоже хочу показывать еще более конкурентные результаты на международном уровне.