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Украина определилась с составом команды на подготовку к сезону 2025/2026

Биатлон
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Ответственный год

Украина определилась с составом команды на подготовку к сезону 2025/2026

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Федерация биатлона Украины объявила составы мужской и женской команды, которые будут готовиться к олимпийскому сезону 2025/2026. В список основы вошли:

Женщины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городная, Александра Меркушина, Анастасия Меркушина, Лилия Стеблина, Дарья Чалик, Валерия Дмитренко.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Тарас Лесюк, Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Артем Тищенко, Богдан Цымбал, Богдан Борковский, Сергей Супрун, Степан Кинаш.

Стоит отметить, что Пидручный и Лесюк будут готовиться под руководством Юрая Санитры, все остальные члены мужской сборной – с Надеждой Беловой.

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