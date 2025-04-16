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Витоцци рассказала о своем текущем состоянии и планах на будущее
Одна из сильнейших биатлонисток мира
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Итальянка Лиза Витоцци рассказала о своем текущем физическом состоянии и прокомментировала возможный возврат на биатлонную трассу. Ее слова цитирует Fondo Italia:
"Это был тяжелый период. Конечно, я этого не ожидала, ведь провела очень хорошую подготовку и была очень довольна. Я тоже улучшилась по сравнению с предыдущим годом, поэтому была очень настроена поехать и защитить свой титул. Но в ноябре произошел этот эпизод, который меня полностью остановил.
Я пыталась держаться до декабря, но моя спина не выдерживала – боль была слишком сильной. Поэтому я решила, что следующий сезон самый важный, и поэтому хотела обязательно подойти к нему в лучшей форме. Проводить посредственный сезон, в котором я не могла бы показать свой полный потенциал, не имело смысла, потому что потом не осталось бы времени на восстановление.
Сейчас мне лучше, я рада. Мое тело хорошо реагирует, я прохожу подготовку и постепенно вижу улучшение — чувствую себя более спокойной. Поначалу о покое даже речь не шла: было много давления и тревоги. Конечно, пропустить сезон и смотреть его с дивана — это было впервые для меня, и это меня выбило из колеи. Было тяжело. Но сейчас я могу начать сначала и вернуться" – сказала Лиза.
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