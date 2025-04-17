Зоц рассказал, почему Петренко не попала в команду А на следующий сезон

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц рассказал, почему Ирина Петренко не попала в команду А для подготовки к сезону 2025/2026. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Пока что перевели ее в команду Б, потому что там не такой напряженный график сборов и тренировок. Параллельно она будет разбираться по поводу своих моментов по здоровью.

Когда определится – она боевая единица основного состава, но сейчас 50/50: нужно и тренировки, и разобраться со своим здоровьем" – сказал Зоц.