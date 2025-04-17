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Зоц рассказал, почему Петренко не попала в команду А на следующий сезон

Биатлон
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Весомый аргумент

Зоц рассказал, почему Петренко не попала в команду А на следующий сезон

Суспільне Спорт

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц рассказал, почему Ирина Петренко не попала в команду А для подготовки к сезону 2025/2026. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Пока что перевели ее в команду Б, потому что там не такой напряженный график сборов и тренировок. Параллельно она будет разбираться по поводу своих моментов по здоровью.

Когда определится – она боевая единица основного состава, но сейчас 50/50: нужно и тренировки, и разобраться со своим здоровьем" – сказал Зоц.

Напомним, ранее Украина определилась с составом команды на подготовку к сезону 2025/2026.

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