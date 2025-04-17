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Главный тренер женской сборной Украины по биатлону объяснил принцип отбора в команды А и Б

Биатлон
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Очень важно это понимать

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону объяснил принцип отбора в команды А и Б

Суспільне Спорт

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц рассказал, по какому принципу распределял своих подопечных в команды А и Б для подготовки к сезону 2025/2026. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"У нас команды А и Б – это не конкурирующие фирмы, а один коллектив. Прямо сейчас, в олимпийский сезон, в основной команде нужно больше внимания каждой спортсменке. Потому мы и пошли на сокращение и разделили на две команды.

И Люба Кипяченкова, и Аня Кривонос, и Ира Петренко или другие девушки из команды Б — не надо воспринимать, что мы их отправили в какую-нибудь ссылку. У них будет возможность.

То, что команда Б готовится с весны и будет ездить на Кубки IBU, а команда А едет на Кубки мира – это не будет так выглядеть.

Когда в ноябре будет последнее отборочное контрольное тестирование, у всех будет возможность нормально проведшего летний подготовительный период на этих контрольных тренировках показать себя и поехать на Кубки мира. А те, кто не будет в лучшей спортивной форме, но из команды А поедут на Кубки IBU" – сказал Зоц.

Зоц рассказал, почему Петренко не попала в команду А на следующий сезон

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