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Лесюк рассказал, почему принял решение тренироваться под руководством Санитры

Биатлон
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Главное, чтобы это дало результат

Лесюк рассказал, почему принял решение тренироваться под руководством Санитры

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Тарас Лесюк рассказал, почему он принял решение тренироваться к следующему сезону под руководством словенского специалиста Юрия Санитры. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Это получилось спонтанно, если честно. Во время общения Дмитрий поднял тему, что находится в активных поисках спарринг-партнера на летнюю подготовку, потому что в прошлом сезоне ему без него было тяжело. Я так прикинул, что классно было бы попробовать, но это были только мысли внутри.

После этого решился с Дмитрием поговорить — ему эта идея понравилась. Мы сообщили тренерам, чтобы у них было общее согласие с обеих сторон. И все сложилось так, что все стороны удовлетворены, всем такой вариант подходит" – сказал Тарас.

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