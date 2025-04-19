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Украинский биатлонист Мандзин претендует на награду Новичок сезона 2024/2025
Большая конкуренция
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский биатлонист Виталий Мандзин попал в список номинантов IBU в категории "Новичок сезона 2024/2025". Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Украинец финишировал на 31 месте в Общем зачете, среди медальных достижений – бронза классической эстафеты на этапе Кубка мира в чешском Нове Место. Среди личных гонок его лучший результат – 4-е место в индивидуальной гонке Контиолахти.
Среди конкурентов Мандзина, представители Норвегии Мартин Ульдаль и Исак Фрей и биатлонист из Германии Даниил Ритмюллер.
Голосование продлится до вечера субботы, 19 апреля, а свой голос можно отдать на официальном сайте IBU.
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