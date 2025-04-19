Дмитренко прокомментировала вызов в команду А на подготовку к сезону 2025/2026

Украинская биатлонистка Валерия Дмитренко прокомментировала вызов в основную команду на время подготовки к олимпийскому сезону 2025/2026. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Я была негде. Я была как спортсменка в своей школе в Чернигове. Меня не вызывали в сборные. Я позвонила Роману Приме и спросила, можно ли пристроиться к их сборной. Два сезона назад меня не позвали в команду.

Я осталась дома. Знаю, что с личным тренером я бы точно ничего не добилась, а мужская команда Б была в Украине. Мне было оптимально с ними кататься.

У меня был период, когда я почти два или три месяца не занималась биатлоном. Понимала, что в меня не верят, не было мотивации идти дальше. У каждого спортсмена есть личная жизнь, а в спорте ты ее теряешь.

Занимаешься спортом, но не так уж много времени на что-то другое. Зарплаты от спорта, на другое время не хватает, ты не можешь на двух работах одновременно работать. Было такое время, когда не получала зарплату, а там сборы. Это очень угнетает. Это чувство должен понимать каждый человек.

Мне было стыдно, когда мама говорит "давай тебе помогу". Я пообещала маме, что должна отблагодарить за эту возможность. И вот я начала снова заниматься. Думаю, мама может немного мной гордиться, что я поверила сама в себя и имею шанс себя проявить.

Но чувство немотивированности было у каждого спортсмена. Я была готова ко всему в этом сезоне, думала, что, может быть, меня совсем никуда не возьмут. Была со скрещенными пальцами.

Буду стараться проявить себя. Чтобы меня увидели как спортсменку, хочу большего, что готова показывать хороший результат. Есть мечта побывать на Кубке мира и посоревноваться, я там еще не была.

Это мой маленький шаг вперед. Буду терпеть и стараться, делать все, что от меня зависит. Буду тянуться к сестре, если все сложится, может быть, получится и эстафету вместе пробежать. Я знаю, через что она прошла после Олимпиады и неудачных сезонов. Это был тернистый путь к достижениям. Хорошо, что она вышла на ту форму, в которой она была еще юниоркой" – сказала Кристина.