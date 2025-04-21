Легрейд поделился своими ожиданиями от следующего сезона

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд рассказал об ожиданиях от следующего сезона и проанализировал свои выступления в сезоне 2024/2025.

"Немного отложенный обзор сезона, но мне нужно было немного его осмыслить, его поглотить. Какой это был сезон, в нем было все. Благодарю всех, кто меня поддерживал: фанатов, семью, друзей, команду и спонсоров. Все вы помогли мне достичь моей величайшей цели как биатлонисту.

Следующий год будет отличаться во многих аспектах, и наибольшее изменение – это потеря двух великих братьев в биатлоне. Эра Бе кончилась, и я благодарен, что смог принять участие в ней. Впереди новые времена, и это одновременно и страшно и волнительно. Увидим, что принесет будущее, я мотивирован как никогда" – написал Лагрейд на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что сезон 2025/2026 начнется 29 ноября в шведском Эстерсунде.