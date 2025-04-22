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Лидер сборной Норвегии выразила свое разочарование в СМИ
Иногда это переходит все границы
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандревольд поделилась своими впечатлениями о работе со средствами массовой информации. Ее слова цитирует fondoitalia.it:
"Это похоже на то, что я нахожусь в пузырьке. На самом деле, у меня создалось впечатление, что они не считают меня человеком, а думают скорее о новостях и славе, которую могут получить. Речь идет о том, чтобы выплеснуть чувства, разочарования и заявления.
Моя мать перепрыгнула через три барьера, чтобы обнять меня, а они предложили дать интервью, чтобы рассказать о том, как это тяжело. Мне хотелось объявить им бойкот, но у меня не хватило смелости. Я просто попыталась дать скучный ответ, но не смогла, я ужасная актриса.
Я стараюсь не быть полностью собой в СМИ. Очевидно, это не работает, но я стараюсь давать политически корректные и скучные ответы" – сказала Ингрид.
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