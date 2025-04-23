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Дмитренко: Хотелось покинуть биатлон, бывали времена настоящего отчаяния

Биатлон
Обновлено

Нужно это пережить

Дмитренко: Хотелось покинуть биатлон, бывали времена настоящего отчаяния

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Валерия Дмитренко призналась, что думала над решением покинуть спорт из-за разных трудностей. Ее слова цитирует Биатлон Украина:

– Были ли у вас моменты, когда хотелось все покинуть?

– Конечно, были. Хотелось покинуть биатлон, но не забыть о нем. Бывали времена настоящего отчаяния, когда приходилось тренироваться одной, без команды, без финансовой поддержки.

Было такое, что почти три месяца я не тренировалась. Но даже тогда я не забывала биатлон. И, возможно, именно это дало мне еще больше мотивации вернуться, отобраться дальше в команду и доказать, что я могу что-то показать, – заявила Дмитренко.

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