Тарьей Бё сообщил о будущем пополнении в семье

Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё сообщил радостную новость. Он и его супруга Гита Симонсен готовятся во второй раз стать родителями.

"Скоро в машине будет теснее, а в доме будет больше любви, потому что нашу банду ждёт пополнение", — подписал фото беременной супруги старший Бё.

Напомним, что по итогам сезона-2024/2025 титулованный норвежец завершил профессиональную карьеру.