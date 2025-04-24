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Тарьей Бё сообщил о будущем пополнении в семье
У спортсмена будет второй ребенок
Фото: Getty Images
Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё сообщил радостную новость. Он и его супруга Гита Симонсен готовятся во второй раз стать родителями.
"Скоро в машине будет теснее, а в доме будет больше любви, потому что нашу банду ждёт пополнение", — подписал фото беременной супруги старший Бё.
Напомним, что по итогам сезона-2024/2025 титулованный норвежец завершил профессиональную карьеру.
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