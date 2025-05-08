Тарьей Бё назвал лучшие моменты в карьере

Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Тарьей Бё рассказал, какие из моментов карьеры стали для него самыми радостными.

"В Пекине была настоящая борьба с самим собой, потому что некоторые мои демоны вернулись, как только я вышел на трассу. Наверное, именно поэтому медаль, которую я завоевал там вместе с Йоханнесом, стала для меня особенно ценной. После многих лет без олимпийских медалей я наконец провёл хорошую личную гонку, и Йоханнес стоял в тот момент на высшей ступени пьедестала. Это одно из самых радостных событий в моей карьере.

И, конечно, незабываемый сезон-2010/2011, когда я выиграл общий зачёт Кубка мира. Это два самых ярких момента, о которых у меня остались самые тёплые воспоминания", – приводит слова Бё Ski-Nordique.

Напомним, Тарьей Бё завершил карьеру после окончания сезона Кубка мира — 2024/2025 вместе со своим братом пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Бё.