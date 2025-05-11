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Пидручный резко высказался о женской сборной Украины
Совершенно заслуженно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал состояние женской команды на сегодняшний день. Его слова цитирует канал "Давай разберемся":
"Надо понимать, что мужская команда у нас стабильнее, скажем так. У нас нет сильных качелей, как сейчас в женской команде – что они топ-топ, а сейчас на серединке. Они сейчас плюс-минус на нашем мужском уровне тоже. Но это тоже субъективно.
Я считаю, что женщины тем составом, который сейчас есть, показывают хорошие результаты. Но, конечно, после истории, которая есть в женском биатлоне, можно сказать, что это провал" – сказал Дмитрий.
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