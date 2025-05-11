Пидручный резко высказался о женской сборной Украины

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал состояние женской команды на сегодняшний день. Его слова цитирует канал "Давай разберемся":

"Надо понимать, что мужская команда у нас стабильнее, скажем так. У нас нет сильных качелей, как сейчас в женской команде – что они топ-топ, а сейчас на серединке. Они сейчас плюс-минус на нашем мужском уровне тоже. Но это тоже субъективно.

Я считаю, что женщины тем составом, который сейчас есть, показывают хорошие результаты. Но, конечно, после истории, которая есть в женском биатлоне, можно сказать, что это провал" – сказал Дмитрий.