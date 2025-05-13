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Пидручный показал кадры из подготовки к новому сезону. Фото

Биатлон
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Команда в сборе

Пидручный показал кадры из подготовки к новому сезону. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен показал кадры подготовки к сезону 2025/2026 в Буковеле. Так вместе с Тарасом Лесюком и Виталием Мандзином команда проводит тренировки на лыжероллерах и постепенно набирает форму.

Пидручный показал кадры из подготовки к новому сезону. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Пидручный резко высказался о женской сборной Украины.

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