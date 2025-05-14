Пидручный: Тренировочный лагерь набирает обороты. Фото

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен показал кадры подготовки к сезону 2025/2026 в Буковеле. Там вместе с Тарасом Лесюком и Виталием Мандзином команда проводит тренировки на лыжероллерах и постепенно набирает форму. Соответствующий снимок Дмитрий разместил на своей и официальной странице в Instagram.

Пидручный резко высказался о женской сборной Украины