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Пидручный: Тренировочный лагерь набирает обороты. Фото
Начинается активная подготовка
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен показал кадры подготовки к сезону 2025/2026 в Буковеле. Там вместе с Тарасом Лесюком и Виталием Мандзином команда проводит тренировки на лыжероллерах и постепенно набирает форму. Соответствующий снимок Дмитрий разместил на своей и официальной странице в Instagram.
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