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Пидручный проведет мастер-класс для всех желающих. Видео

Биатлон
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Пидручный проведет мастер-класс для всех желающих. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитал мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный проведет мастер-класс для всех желающих. Об этом сообщает ФБУ.

Мероприятие пройдет в селе Подгородное на территории Государственного центра олимпийской подготовки по биатлону. Начало – 24 мая в 10:00 по Киеву.

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