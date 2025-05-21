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Пидручный проведет мастер-класс для всех желающих. Видео
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https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитал мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный проведет мастер-класс для всех желающих. Об этом сообщает ФБУ.
Мероприятие пройдет в селе Подгородное на территории Государственного центра олимпийской подготовки по биатлону. Начало – 24 мая в 10:00 по Киеву.
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