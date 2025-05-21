Пидручный проведет мастер-класс для всех желающих. Видео

Капитал мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный проведет мастер-класс для всех желающих. Об этом сообщает ФБУ.

Мероприятие пройдет в селе Подгородное на территории Государственного центра олимпийской подготовки по биатлону. Начало – 24 мая в 10:00 по Киеву.