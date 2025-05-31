Пидручный и Лесюк проводят тренировочный сбор в Рупольдинге. Фото

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен вместе с Тарасом Лесюком продолжают подготовку к сезону 2025/2026. Сейчас ребята находятся в германском Рупольдинге. Соответствующие снимки Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

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